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Трамп критикует Байдена за встречу с Си Цзиньпином: "Растерянный и неуверенный"

Мир

Бывший президент США, Дональд Трамп, высказал свое мнение относительно встречи нынешнего лидера страны, Джо Байдена, с лидером Китая, Си Цзиньпином.

Трамп критикует Байдена за встречу с Си Цзиньпином: "Растерянный и неуверенный"
Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Трамп заявил, что на саммите в Сан-Франциско Байден выглядел растерянным и неуверенным. Об этом сообщает РИА Новости.

"На этой неделе в Сан-Франциско на саммите с Китаем продажный Джо Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит, что надо делать. Он встречался с человеком, который выглядел, как кусок гранита", — отметил Трамп на мероприятии сторонников в штате Айова.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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