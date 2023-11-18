Трамп критикует Байдена за встречу с Си Цзиньпином: "Растерянный и неуверенный"

Бывший президент США, Дональд Трамп, высказал свое мнение относительно встречи нынешнего лидера страны, Джо Байдена, с лидером Китая, Си Цзиньпином.

Трамп заявил, что на саммите в Сан-Франциско Байден выглядел растерянным и неуверенным. Об этом сообщает РИА Новости.

"На этой неделе в Сан-Франциско на саммите с Китаем продажный Джо Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит, что надо делать. Он встречался с человеком, который выглядел, как кусок гранита", — отметил Трамп на мероприятии сторонников в штате Айова.