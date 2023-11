Your browser does not support the audio element.

Президент Украины Владимир Зеленский был настолько уверен в своей особой роли в мире, что начал открыто требовать от Запада как военной поддержки, так и финансов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain