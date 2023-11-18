Экс-разведчик Риттер: Зеленский стал настолько наглым, что начал указывать Западу

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский был настолько уверен в своей особой роли в мире, что начал открыто требовать от Запада как военной поддержки, так и финансов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

"К концу лета он уже не просто просил, а буквально диктовал. Его запросы стали настолько абсурдными, что журнал Time посвятил ему статью, описывая его как фигуру, сравнимую с "мессией", человеком, насыщенным этим вымышленным чувством величия", — подчеркнул Риттер.

По его мнению, частично в этом виноват Запад, который продвигал образ украинского президента, сравнивая его с легендарным британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Однако, как считает офицер, время Зеленского иссякло, и с ним завершено.