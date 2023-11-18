Байден: поддержка Украины оградит войска США от участия в конфликте

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В своей статье для The Washington Post президент США Джо Байден подчеркнул, что военная поддержка, предоставляемая Киеву со стороны Вашингтона, направлена на предотвращение прямого вмешательства американских военных в конфликт, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

"Мы удерживаем наши военные силы в стороне, поддерживая решительных украинцев в их защите свободы и территорий", — подчеркнул президент.

Байден отметил, что такая форма поддержки соответствует интересам Соединенных Штатов и, по его мнению, служит интересам всего мира.

В статье президент также заявил, что Россия на Украине и ХАМАС в Израиле, якобы, стремятся уничтожить соседнюю демократию, что приводит к разрушению региональной стабильности. По словам Байдена, США не могут допустить такого сценария развития событий.