В Евросоюзе относятся к украинскому конфликту как к компьютерной игре Fortnite. Так считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, у европейских лидеров явно выраженный "военный психоз", и они считают, что достигнуть мира на Украине можно, активно снабжая её оружием, как в компьютерной игре.
"Среди лидеров ЕС есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite, и по какой-то таинственной причине они думают, что поставки оружия — это способ заключить мир", — сказал Сийярто на съезде правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" в Будапеште.
Сийярто отметил, что многие представители политической элиты Евросоюза почти лишились рассудка.
Глава МИД Венгрии напомнил, что Украина нуждается в мире, а не в оружии, а продолжение военной помощи только затягивает конфликт и продлевает страдания украинцев.
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