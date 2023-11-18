Глава МИД Венгрии Сийярто: в ЕС рассматривают конфликт на Украине как компьютерную игру Fortnite

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В Евросоюзе относятся к украинскому конфликту как к компьютерной игре Fortnite. Так считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Фото: AP Photo by John Minchillo

По словам Сийярто, у европейских лидеров явно выраженный "военный психоз", и они считают, что достигнуть мира на Украине можно, активно снабжая её оружием, как в компьютерной игре.

"Среди лидеров ЕС есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite, и по какой-то таинственной причине они думают, что поставки оружия — это способ заключить мир", — сказал Сийярто на съезде правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" в Будапеште.

Сийярто отметил, что многие представители политической элиты Евросоюза почти лишились рассудка.

Глава МИД Венгрии напомнил, что Украина нуждается в мире, а не в оружии, а продолжение военной помощи только затягивает конфликт и продлевает страдания украинцев.