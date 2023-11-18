Бывший полковник СБУ об украинском контрнаступлении: "Запад в шоке"

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Западные союзники Украины ошарашены результатами провального контрнаступления, и им неясно, как следует поступить вперед, заявил бывший полковник СБУ и киевский военный эксперт Олег Стариков в интервью Politeka Online.

По мнению аналитика, украинские политики допустили серьезную ошибку, распространяя нарратив о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут захватить российские территории и достигнут Крыма.

"Теперь они не знают, как выбраться из этой ситуации. Запад в шоке. Он не понимает, что делать. Вы видите, что они делают сейчас? Они раздумывают, следует ли предоставлять финансовую поддержку Украине дальше или нет", — подчеркнул Стариков.

Он также напомнил, что для ВСУ на фронте возникает сложная ситуация: Россия увеличивает военно-промышленное производство и усиливает давление на украинскую армию в зоне специальных военных действий.