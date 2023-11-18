ХАМАС потерял связь с группировками-хранителями заложников в Газе

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Палестинское движение ХАМАС, контролирующее большую часть заложников в секторе Газа, сообщило, что утратило связь с отдельными группировками, ответственными за безопасность удерживаемых людей. Представитель ХАМАС подчеркнул, что стало неизвестно, что произошло с израильскими заложниками.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Причины потери связи с группировками, связанными с ХАМАС, не были объявлены. Это заявление следует после нескольких заявлений ХАМАС о гибели заложников из-за бомбардировок израильской армии в различных районах Газы.

Израильская армия сообщает, что количество заложников в секторе Газа составляет не менее 242 человек. Они находятся в руках сторонников не только ХАМАС, но и других радикальных групп, включая "Исламский джихад". Переговоры о их освобождении ведутся при участии посредников из Катара и Египта, а также с участием США. Проблема заключается в том, что ХАМАС до сих пор не предоставил список заложников, которых готов освободить.

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