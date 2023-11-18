"Горечь тщетных ожиданий": Байден не склонил Си Цзиньпина на свою сторону и психанул

Самым запоминающимся событием саммита АТЭС стали слова президента Байдена после переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином.

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Американский лидер назвал главу Китая "диктатором".

"Си Цзиньпин приехал в Сан-Франциско с самыми добрыми намерениями, хотел улучшить китайско-американские отношения, поэтому он сделал заявление о том, что двусторонние китайско-американские отношения самые важные отношения в мире. Это была прелюдия к переговорам. Соответственно, были свои ожидания у Си, свои ожидания были у Байдена", — в беседе с "Царьградом" сказал востоковед и журналист Юрий Тавровский.

Но на встрече ни та, ни другая сторона не выполнила программу. У лидера КНР была главная надежда, что стороны улучшат экономические отношения, а у США главное было подтолкнуть КНР на американские позиции по различным вопросам от Палестины до Украины. После четырёхчасовых переговоров все остались при своём.

Эта злоба и горечь от обманутых ожиданий прорвалась в заявлении повторил, что Си Цзиньпин — диктатор.

Это типичное для Вашингтона хамство, невоспитанность и ложное чувство превосходства. А значит, все усилия организаторов этой встрече будут перечёркнуты, подытожил Тавровский.