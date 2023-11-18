Самым запоминающимся событием саммита АТЭС стали слова президента Байдена после переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином.
Американский лидер назвал главу Китая "диктатором".
"Си Цзиньпин приехал в Сан-Франциско с самыми добрыми намерениями, хотел улучшить китайско-американские отношения, поэтому он сделал заявление о том, что двусторонние китайско-американские отношения самые важные отношения в мире. Это была прелюдия к переговорам. Соответственно, были свои ожидания у Си, свои ожидания были у Байдена", — в беседе с "Царьградом" сказал востоковед и журналист Юрий Тавровский.
Но на встрече ни та, ни другая сторона не выполнила программу. У лидера КНР была главная надежда, что стороны улучшат экономические отношения, а у США главное было подтолкнуть КНР на американские позиции по различным вопросам от Палестины до Украины. После четырёхчасовых переговоров все остались при своём.
Эта злоба и горечь от обманутых ожиданий прорвалась в заявлении повторил, что Си Цзиньпин — диктатор.
Это типичное для Вашингтона хамство, невоспитанность и ложное чувство превосходства. А значит, все усилия организаторов этой встрече будут перечёркнуты, подытожил Тавровский.
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.