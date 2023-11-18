РБК: сомалийцы добирались из России в Финляндию на велосипедах

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На прошлой неделе сообщалось, что Финляндия закрывает четыре пограничных пункта пропуска на границе с Россией из-за наплыва мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты активно пытаются перебраться в Евросоюз. Они выбрали путь через РФ, так как это более безопасный и лёгкий способ добраться до границы Европы.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Интересно отметить, что многие мигранты, включая группу молодых сомалийцев, пытаются достичь границы на обычных велосипедах. Россия для них является "перевалочным пунктом", позволяющим избежать опасностей перехода через Средиземное море.

Как сообщает журналист РБК, сейчас наблюдается интересная ситуация с велосипедами. Некоторые предприниматели начали использовать их для миграционных целей. Сначала велосипеды сдаются в аренду, а затем доставляются к границе и снова возвращаются к начальным владельцам. Один велосипед обходится мигрантам в 450 долларов.