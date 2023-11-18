В ООН заявили о гибели большого количества детей и женщин в результате атак на две школы в секторе Газа.
"Сцены резни и смертей, последовавшие за нападениями на школы "Аль-Фахура" и "Таль Аль-Заатар" в Газе, в результате которых погибло много детей и женщин, ужасают", — написала региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр в соцсети X.
Также Ходр призвала прекратить обстрелы.
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