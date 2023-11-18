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ЮНИСЕФ: Множество детей погибло при ударах по школам в Газе

0:29
Мир

В ООН заявили о гибели большого количества детей и женщин в результате атак на две школы в секторе Газа.

ЮНИСЕФ: Множество детей погибло при ударах по школам в Газе
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

"Сцены резни и смертей, последовавшие за нападениями на школы "Аль-Фахура" и "Таль Аль-Заатар" в Газе, в результате которых погибло много детей и женщин, ужасают", — написала региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр в соцсети X.

Также Ходр призвала прекратить обстрелы.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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