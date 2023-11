Your browser does not support the audio element.

Судно Georgia S, гружённое украинским зерном и шедшее из Одессы, подорвалось на мине в Чёрном море 16 ноября. Об этом сообщило украинское издание "Укррудпром".

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0