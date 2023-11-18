Судно Georgia S, гружённое украинским зерном и шедшее из Одессы, подорвалось на мине в Чёрном море 16 ноября. Об этом сообщило украинское издание "Укррудпром".
В издании уточнили, что подорвавшийся на мине балкер шёл под флагом Либерии.
"Четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный (в Одесской области Украины — Прим. ред.), когда получил повреждения в открытом море в четверг", — сказано в материале.
В украинском правительстве считают, что причиной подрыва судно стала плавающая морская мина.
По данным источников, судно с украинской пшеницей держало курс в румынский порт Констанца.
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