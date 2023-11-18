Киев пытается "перепрограммировать" российских военных в плену

Британское издание The Times раскрыло информацию о попытках киевского режима "перепрограммировать" российских военнопленных. Журналисты, посетив пункты содержания пленных, заметили, что бойцов Российской армии заставляют слушать гимн Украины и читают рассказы об украинской истории.

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Петр Яценко, представитель украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными, охарактеризовал эти действия как "попытку вытащить кого-то из религиозной секты". По его мнению, Киев старается противостоять "неоимпериалистической идеологии", используя методы, напоминающие будение под гимн и посещение столовой, окруженной портретами Степана Бандеры.

В статье отмечается, что подобные меры не приносят успехов киевскому режиму, и российские военные остаются верны своим убеждениям. В то время как в Донецкой Народной Республике (ДНР) уже формируется батальон из бывших солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ), перешедших на сторону России, их позиция находит поддержку в российских властях.

Бывшие солдаты ВСУ, добровольно перешедшие на сторону России, выражают понимание точки зрения российских властей, осуждая неонацистский режим Зеленского. Некоторые украинские солдаты, подвергшиеся мобилизации, также не разделяют идеологии Киева и выбирают сдаться в плен, как свидетельствует 10 тысяч сдавшихся в плен военных ВСУ только на Запорожском направлении во время контрнаступления.