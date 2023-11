Российский лидер Владимир Путин небезосновательно предупреждает о возможности диверсией со стороны Запада, который уже смог убедиться в отсутствии желаемого эффекта от антироссийских санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0