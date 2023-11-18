Песков: Путин, предупреждающий о диверсиях Запада, обладает определённой информацией

Российский лидер Владимир Путин небезосновательно предупреждает о возможности диверсией со стороны Запада, который уже смог убедиться в отсутствии желаемого эффекта от антироссийских санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определённой информацией, у него есть резон так говорить", — отметил Песков в разговоре с тележурналистом Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля напомнил, что России необходимо быть предельно собранной, потому что западные страны будут и дальше думать, как надавить на РФ.

Песков считает, что Запад, когда дело касается России, способен на самые циничные действия, и это, по словам пресс-секретаря Путина, "очевидно".

До этого Путин сказал, что со стороны Запада следует ждать диверсией, потому что введённые против России санкции не сработали.