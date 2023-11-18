Украинский генерал: разворовывание военного бюджета ставит под угрозу ВСУ

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Коррупция и хищения военного бюджета сильно "бьют" по боеспособности украинской армии. На это обратил внимание отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"В определенный момент кто-то не получил ботинки, теплое белье, перчатки, шапку, и это ухудшит качество наших войск", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

Генерал указал, что не всем бойцам ВСУ достанутся зимние вещи и экипировка из-за недостаточного бюджета. Из-за этого на фоне холодной и сырой погоды украинские военные не смогут продемонстрировать на поле боя нужную эффективность.

Как ранее заметил украинский политик Сергей Гайдай, чиновники Незалежной полагают, что конфликт с РФ подошёл к концу, поэтому практически в открытую разворовывают бюджет.