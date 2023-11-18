Bloomberg: Россия вывозит тонны золота в ОАЭ и Гонконг в обход Великобритании

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Последние антироссийские санкции привели к изменению логистических цепочек экспорта золота. Согласно информации от Bloomberg, теперь транспортировка драгоценных металлов из РФ осуществляется через Дубай в Гонконг, а не через Лондон.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Это означает, что Великобритания потеряла свою важную роль на глобальном рынке драгоценных металлов. Ранее практически всё золото из России направлялось в британские хранилища.

Гонконг теперь стал главным каналом поставок золотых слитков из России на материковый Китай.

РФ является вторым по величине производителем золота в мире. Каждый год наша страна экспортирует тонны этого металла на мировой рынок. Западные санкции способствуют налаживанию выгодного сотрудничества с Китаем.