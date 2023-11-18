Последние антироссийские санкции привели к изменению логистических цепочек экспорта золота. Согласно информации от Bloomberg, теперь транспортировка драгоценных металлов из РФ осуществляется через Дубай в Гонконг, а не через Лондон.
Это означает, что Великобритания потеряла свою важную роль на глобальном рынке драгоценных металлов. Ранее практически всё золото из России направлялось в британские хранилища.
Гонконг теперь стал главным каналом поставок золотых слитков из России на материковый Китай.
РФ является вторым по величине производителем золота в мире. Каждый год наша страна экспортирует тонны этого металла на мировой рынок. Западные санкции способствуют налаживанию выгодного сотрудничества с Китаем.
"С апреля поставки из России резко возросли. В этом году Гонконг импортировал 68 тонн российского золота, что в четыре раза больше, чем за весь 2022 год", — сообщают аналитики.
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