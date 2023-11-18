Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Ургант назвал увольнение замдекана МГИМО Кобаладзе "водевилем"
"Царьград": украинский ЦИПсО уничтожен — от русских ударов не увернуться
Врач Вялов: жареные блюда вместе с пивом вызывают рак
Подруга Аллы Пугачёвой Кира Прошутинская назвала ложью обвинения в адрес певицы
Президент Зеленский заявил, что "украинцы дешевле, а европейцы дороже"
Ученые прогнозируют гибель большинства живых существ на Земле из-за недостатка кислорода
Врач Тяжельников рекомендует изменить режим на период магнитных бурь на следующей неделе
Автоэксперты сказали, сколько стоит владеть автомобилем в разных регионах России
Врач Тамаева рассказала причины "выпадения матки" и кому это грозит

Крупнейшую тюрьму в Бельгии потряс сексуальный скандал

1:28
Мир

Крупнейшая тюрьма в Бельгии, известная как Лантен, недавно стала центром внимания после того, как обнародовалась информация о проводимых там оргиях между сотрудниками и заключёнными. Одна из сотрудниц учреждения даже заявила своим коллегам, что она не сможет эффективно работать без достаточного количества секса по утрам.

Крупнейшую тюрьму в Бельгии потряс сексуальный скандал
Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно рассказам, сотрудники тюрьмы не только занимались сексом друг с другом, но и с заключёнными. Вне рабочего времени они часто собирались в доме одного из охранников, где наслаждались вечеринками в джакузи с полноценными оргиями. Интересно, что для выбора своих партнёров они использовали цветные браслеты, чтобы сделать процесс более спонтанным и разнообразным.

Федеральное министерство юстиции Бельгии сейчас проводит активное расследование и выясняет новые подробности о проводимых в тюрьме мероприятиях. Возможно, что в ближайшем будущем некоторым из этих сотрудников придётся оказаться за решёткой, пишет "МК".

"Я никогда не думал, что однажды мне придётся писать подобные электронные письма. Похоже, я должен напомнить вам, что работать в непринуждённой атмосфере не означает превращать ваше рабочее место в цирк, "игру без границ" или парк развлечений. Заведение — это рабочее место, а не клуб знакомств", — письменно обратился к подчинённым директор тюрьмы.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Михалков об увольнении Олеси Железняк из-за позиции по СВО: "Это как?"

Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.

Режиссёр Никита Михалков признался, что недоволен увольнением актрисы Олеси Железняк из-за позиции по СВО
Главу Коми возмутил отказ перевозчиков вешать в транспорте наклейки за СВО: вдруг стекло разобьют
Глава Коми отчитал перевозчиков за отказ вешать в транспорте наклейки за СВО
Дмитрий Песков о дочери Елизавете: "У нее непростая жизнь"
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Снижение риска деменции: открытие ученых из Тулейнского университета
Журналисты Daily Express рассказали о характеристиках российского ракетного комплекса "Авангард".
Барановская удивила поклонников откровенной фотосессией в бане
Барановская удивила поклонников откровенной фотосессией в бане
Последние материалы
Крупнейшую тюрьму в Бельгии потряс сексуальный скандал
"Царьград": украинский ЦИПсО уничтожен — от русских ударов не увернуться
Врач Вялов: жареные блюда вместе с пивом вызывают рак
Подруга Аллы Пугачёвой Кира Прошутинская назвала ложью обвинения в адрес певицы
Президент Зеленский заявил, что "украинцы дешевле, а европейцы дороже"
Ученые прогнозируют гибель большинства живых существ на Земле из-за недостатка кислорода
Врач Тяжельников рекомендует изменить режим на период магнитных бурь на следующей неделе
Автоэксперты сказали, сколько стоит владеть автомобилем в разных регионах России
Врач Тамаева рассказала причины "выпадения матки" и кому это грозит
Минкульт отменил премьеру фильма "Брат 3" в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников