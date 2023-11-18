Крупнейшую тюрьму в Бельгии потряс сексуальный скандал

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Крупнейшая тюрьма в Бельгии, известная как Лантен, недавно стала центром внимания после того, как обнародовалась информация о проводимых там оргиях между сотрудниками и заключёнными. Одна из сотрудниц учреждения даже заявила своим коллегам, что она не сможет эффективно работать без достаточного количества секса по утрам.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно рассказам, сотрудники тюрьмы не только занимались сексом друг с другом, но и с заключёнными. Вне рабочего времени они часто собирались в доме одного из охранников, где наслаждались вечеринками в джакузи с полноценными оргиями. Интересно, что для выбора своих партнёров они использовали цветные браслеты, чтобы сделать процесс более спонтанным и разнообразным.

Федеральное министерство юстиции Бельгии сейчас проводит активное расследование и выясняет новые подробности о проводимых в тюрьме мероприятиях. Возможно, что в ближайшем будущем некоторым из этих сотрудников придётся оказаться за решёткой, пишет "МК".