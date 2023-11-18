Крупнейшая тюрьма в Бельгии, известная как Лантен, недавно стала центром внимания после того, как обнародовалась информация о проводимых там оргиях между сотрудниками и заключёнными. Одна из сотрудниц учреждения даже заявила своим коллегам, что она не сможет эффективно работать без достаточного количества секса по утрам.
Согласно рассказам, сотрудники тюрьмы не только занимались сексом друг с другом, но и с заключёнными. Вне рабочего времени они часто собирались в доме одного из охранников, где наслаждались вечеринками в джакузи с полноценными оргиями. Интересно, что для выбора своих партнёров они использовали цветные браслеты, чтобы сделать процесс более спонтанным и разнообразным.
Федеральное министерство юстиции Бельгии сейчас проводит активное расследование и выясняет новые подробности о проводимых в тюрьме мероприятиях. Возможно, что в ближайшем будущем некоторым из этих сотрудников придётся оказаться за решёткой, пишет "МК".
"Я никогда не думал, что однажды мне придётся писать подобные электронные письма. Похоже, я должен напомнить вам, что работать в непринуждённой атмосфере не означает превращать ваше рабочее место в цирк, "игру без границ" или парк развлечений. Заведение — это рабочее место, а не клуб знакомств", — письменно обратился к подчинённым директор тюрьмы.
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