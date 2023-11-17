В НАТО мечтают снять с Молдавии проклятие (географическое)

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Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ продемонстрировал, что ему не чужд некий романтизм. Или мистицизм, это как посмотреть.

Фото: flickr. com

"Молдавия — страна, у которой есть исторический шанс спастись от географического проклятия… Если у вас есть выбор между жизнью в Европе и жизнью в постсоветской системе российского типа, то я думаю, вы выберете Европу", — заявил Джоанэ.

Он выразил надежду, что на предстоящем в декабре Европейском совете будет одобрено начало переговоров о присоединении Молдавии к Евросоюзу.

"Я абсолютно уверен, что проект президента Молдавии Майи Санду о вступлении республики в ЕС в 2030 году является осуществимым проектом. Непросто, но достижимо", — цитирует Джоанэ агентство "Прайм".

К слову, о непростом пути в Евросоюз. На дня Майя Санду заявила, что населенные пункты страны, жители которых не поддержали кандидатов проевропейских партий на прошедших 5 ноября выборах в местные органы власти, не получат средств из кредитов и грантов, которые предоставляет Молдавии ЕС.

"Населённые пункты, которые демонстрируют свою поддержку интеграции в ЕС, должны получать деньги ЕС. Те, кто этого не сделает, получат деньги только из государственного бюджета. Разница должна быть", — сказала Санду.

Итоги прошедшего голосования показали падение рейтинга правящей Партии действия и солидарности. Видимо, президент Молдавии полагает, что таким способом падение рейтинга поддерживающей её партии удастся сдержать.