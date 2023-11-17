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Лукашенко пообещал "дожать" коррупционеров в 2024 году

1:27
Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в следующем году в стране "дожмут" коррупционеров и заставят всех качественно работать.

Лукашенко пообещал "дожать" коррупционеров в 2024 году
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

"Мы дожмём. В будущий год — Год качества — мы заставим всех качественно работать. Кто хочет и кто не хочет. Ну а кто вор, жулик, проходимец — будет как с молочниками. Никто церемониться ни с кем не будет. И будем публично называть фамилии и их "творения". Я имею в виду коррупционеров", — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что его не устраивает даже низкий уровень коррупции, поскольку "воровать, за взятки чужое продавать и себе в карман класть недопустимо".

Также Александр Лукашенко сообщил, что в рамках Года качества Белоруссия будет повышать качество продукции. А кроме того, введёт особый знак качества, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке, сообщает агентство "Прайм".

На этой неделе президент Белоруссии сообщил о разоблачении масштабной преступной схемы, связанной с экспортом молочной продукции в Россию. Её организаторы занижали налогооблагаемую базу.

По словам Александр Лукашенко, по этому делу проходят 26 человек. Расследование продолжается, президент Белоруссии заявил, что организаторы этой схемы могли работать при содействии высокопоставленных чиновников.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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