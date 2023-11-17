Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в следующем году в стране "дожмут" коррупционеров и заставят всех качественно работать.
"Мы дожмём. В будущий год — Год качества — мы заставим всех качественно работать. Кто хочет и кто не хочет. Ну а кто вор, жулик, проходимец — будет как с молочниками. Никто церемониться ни с кем не будет. И будем публично называть фамилии и их "творения". Я имею в виду коррупционеров", — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что его не устраивает даже низкий уровень коррупции, поскольку "воровать, за взятки чужое продавать и себе в карман класть недопустимо".
Также Александр Лукашенко сообщил, что в рамках Года качества Белоруссия будет повышать качество продукции. А кроме того, введёт особый знак качества, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке, сообщает агентство "Прайм".
На этой неделе президент Белоруссии сообщил о разоблачении масштабной преступной схемы, связанной с экспортом молочной продукции в Россию. Её организаторы занижали налогооблагаемую базу.
По словам Александр Лукашенко, по этому делу проходят 26 человек. Расследование продолжается, президент Белоруссии заявил, что организаторы этой схемы могли работать при содействии высокопоставленных чиновников.
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