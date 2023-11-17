Несколько беженцев пробрались в Финляндию через Карелию на велосипедах

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Мигранты достигли северной границы Финляндии, как сообщают зарубежные СМИ. Финские власти объявили о решении закрыть несколько пунктов пропуска на восточной границе с Россией из-за постоянного потока мигрантов.

Фото: openverse.org by Robert Couse-Baker is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на это, два пункта — Салла и Вартиус — остались доступными для подачи заявлений на предоставление убежища. Эта информация вызвала радость у беженцев, которые тут же прибыли на велосипедах, как сообщают иностранные СМИ.

Согласно данным финских журналистов на 16 ноября, приблизительно 10 мигрантов пересекли границу Финляндии через пункт Вартиус рядом с Костомукшей после объявления о закрытии пунктов пропуска в Ленинградской области. В настоящее время с ними взаимодействуют сотрудники пограничной службы, сообщает karelinform.ru.