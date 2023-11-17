Эстония привезла к границе с Россией противотанковые заграждения

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Власти Эстонии опасаются, что в их маленькую, но гордую страну хлынут толпы российских беженцев, поэтому решила установить в приграничном городе Нарва противотанковые заграждения, именуемые "зубами дракона"

Фото: pxfuel.com

Об этом сообщает местный портал rus. postimees. По данным интернет-СМИ ночью 17 ноября на мосту в Нарве местные жители заметили грузовик с пирамидальными глыбами, которые используют для препятствования перемещению тяжелой техники, включая танки.

"Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов", — заявил начальник Нарвского погранпункта Марека Лийвы.

Напомним, что Эстонскую Нарву и российский Ивангород отделяет только автомобильный мост. Большинство населения Нарвы составляют русские.