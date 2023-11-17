В США решили обратиться к России по вопросу Украины. Уточняется, что темой такой встречи будет обсуждение мирных переговоров.
Как сообщают обозреватели издания Foreign Affairs, одновременно с началом переговоров боевикам Вооружённых сил Украины следует перейти от наступательных действий к оборонительным.
"Соединенным Штатам следует начать консультации с Украиной и ее европейскими партнерами о стратегии, основанной на готовности Киева вести переговоры о прекращении огня с Россией", — следует из материала.
Уточняется, что целями Запада и Украины является взятие под контроль пяти российских регионов, в том числе и Крыма. Однако данные задачи не соответствовали возможностям и ресурсам Киева и его союзников. Поэтому эксперты уверены, что подобная стратегическая ошибка должна привести к переоценке внешнеполитического курса Украины.
По мнению журналистов, Украина должна понять, что пришло время прекратить попытки захватить территорию, а вместо этого сосредоточиться на сохранении и восстановлении оставшейся части страны.
Россия уже не раз выражала готовность к переговорам с Украиной. Однако в Киеве на законодательном уровне ввели запрет на них.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.