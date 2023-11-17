Пункт пропуска "Рафах" в пятницу пересекли около 200 граждан России

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Около 200 граждан России и членов их семей в пятницу пересекли пункт пропуска "Рафах", всего из сектора Газа было эвакуировано более 500 человек, из них в Россию доставлены 288 человек. Такую информацию приводит пресс-служба МЧС России.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

В МЧС отметили, что перешедшие границу в пятницу россияне составили самую многочисленную группу. Централизованной колонной они будут направлены в Каир, где работает оперативный штаб МЧС России.

Российские спасатели, психологи и врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также люди будут обеспечены питанием и водой, им помогут составить все необходимые документы.