Пункт пропуска "Рафах" в пятницу пересекли около 200 граждан России

Your browser does not support the audio element.

Около 200 граждан России и членов их семей в пятницу пересекли пункт пропуска "Рафах", всего из сектора Газа было эвакуировано более 500 человек, из них в Россию доставлены 288 человек. Такую информацию приводит пресс-служба МЧС России.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.