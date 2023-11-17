Пункт пропуска "Рафах" в пятницу пересекли около 200 граждан России

Около 200 граждан России и членов их семей в пятницу пересекли пункт пропуска "Рафах", всего из сектора Газа было эвакуировано более 500 человек, из них в Россию доставлены 288 человек. Такую информацию приводит пресс-служба МЧС России.
В МЧС отметили, что перешедшие границу в пятницу россияне составили самую многочисленную группу. Централизованной колонной они будут направлены в Каир, где работает оперативный штаб МЧС России.
Российские спасатели, психологи и врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также люди будут обеспечены питанием и водой, им помогут составить все необходимые документы.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.