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Экс-морпех США Хо: крупные американские компании завладеют Украиной

Мир

Бывший морской пехотинец США Мэтью Хо выразил мнение, что крупные компании США могут завладеть Украиной. По его словам, Украина перестанет существовать как суверенное государство, так как полностью окажется под контролем крупных американских компаний.

Экс-морпех США Хо: крупные американские компании завладеют Украиной
Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

"Мы видим, что восстановление (Украины. — Прим. ред.) после конфликта складывается таким образом, что оно будет финансироваться JPMorgan, Goldman Sachs, BlackRock", — объяснил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

При этом он добавил, что Уолл-стрит "зайдёт туда" и станет обладать Украиной. Ведь, хотя многие и полагают, что "валькирии" с Уолл-стрит помогают Киеву на безвозмездной основе, на самом деле, это глубокое заблуждение.

Кроме того, Хо обратил внимание, что на эту тему в США уже проводилось множество конференций и встреч. Вдобавок, об этом часто пишет западная пресса.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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