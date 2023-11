Бывший морской пехотинец США Мэтью Хо выразил мнение, что крупные компании США могут завладеть Украиной. По его словам, Украина перестанет существовать как суверенное государство, так как полностью окажется под контролем крупных американских компаний.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0