В Финляндии собрали больше 4,5 тыс подписей против закрытия границы с РФ

Финляндии открыли сбор подписей под петициями к властям против закрытия границы с Россией. Сбор проводится на одном из финских сайтов. Он выступает в качестве призыва ослабить запрет на пересечение границы с РФ.

Как выяснилось, всего за одни сутки петиция собрала более 4,5 тысячи подписей. Причём, 3,8 тысячи из них было подано жителями Финляндии.

Отмечается, что, помимо россиян, в число подписавших подписи вошли чехи, норвежцы, американцы, шведы, а также ирландцы и эстонцы.

Автором петиции является финский гражданин Петри Маттинен из города Иматра. В комментарии к своей петиции он задался вопросом о том, что говорит конституция насчёт мобильности и свободы людей. Кроме того, Маттинен подчеркнул, что он и его супруга являются не преступниками, а лишь интернациональной семьёй.