Часть стран Евросоюза выступают против вступления Украины в сообщество. Как пишет портал EUobserver, в частности, не желают видеть Киев в Евросоюзе Австрия, Венгрия и Франция. Между тем, представители Еврокомиссии продолжают давать рекомендации начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество.
"Австрия, конечно, будет препятствовать [вступлению Украины в ЕС — ред.], но она будет прятаться за Венгрией", — рассудил собеседник портала.
Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на новую риторику, Франция не хочет видеть Украину. При этом циничную игру ведёт и Германия, так как выступает за изменения в договорах Евросоюза. По мнению представителей ФРГ, следует ввести принятие решения большинством голосов, а не единогласно. Эксперты считают, что в этом случае у Берлина появится больше власти внутри объединения, а также якобы поможет быстрее решить судьбу о вступлении Украины в сообщество.
"Но на самом деле они (Германия — прим. ТАСС) не верят, что Украина вступит в ЕС", — заключил неназванный источник.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.