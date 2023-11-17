EUobserver: Австрия, Венгрия и Франция выступят против членства Украины в ЕС

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Часть стран Евросоюза выступают против вступления Украины в сообщество. Как пишет портал EUobserver, в частности, не желают видеть Киев в Евросоюзе Австрия, Венгрия и Франция. Между тем, представители Еврокомиссии продолжают давать рекомендации начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество.

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"Австрия, конечно, будет препятствовать [вступлению Украины в ЕС — ред.], но она будет прятаться за Венгрией", — рассудил собеседник портала.

Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на новую риторику, Франция не хочет видеть Украину. При этом циничную игру ведёт и Германия, так как выступает за изменения в договорах Евросоюза. По мнению представителей ФРГ, следует ввести принятие решения большинством голосов, а не единогласно. Эксперты считают, что в этом случае у Берлина появится больше власти внутри объединения, а также якобы поможет быстрее решить судьбу о вступлении Украины в сообщество.