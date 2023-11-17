В Италии студенты вывесили на Пизанской башне палестинский флаг

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Как сообщает информационное агентство Ansa, около 15 студентов прорвались внутрь Пизанской башни, минуя контроль, и вывесили огромный флаг Палестины. Организаторы акции также зажгли несколько дымовых шашек, но ущерб памятнику истории и культуры нанесен не был.

Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Ранее в итальянских городах, в том числе в Риме и Милане, прошли массовые демонстрации солидарности с Палестиной, в которых активно участвовали молодежь и студенты.

Так 6 ноября группа студентов неаполитанского университета Orientale заняла главное здание ВУЗа и вывесила над его входом транспарант в поддержку палестинского народа.