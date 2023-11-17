В Южной Корее собираются официально прекратить есть собак

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Власти Южной Кореи собираются за время, оставшееся до конца 2023 года, принять закон о прекращении потребления в стране собачьего мяса — эта традиция шокирует представителей других народов и иностранцев.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Законопроект, подготовленный правительством, запрещает забой, перевозку и продажу мяса собак.

Однако, ограничения начнут действовать с 2027 года — после трехлетнего "льготного" периода, чтобы корейцы смогли свыкнуться с мыслью, что они больше не смогут заказать в ресторане котлету из какого-нибудь Полкана или Шарика. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает "Парламентская газета"

"Пришло время нашему обществу положить конец потреблению собачьего мяса, учитывая растущую популяцию домашних животных, повышенную осведомленность и международное присутствие нашей страны", — сообщает пресс-служба правительства Южной Кореи.

Власти планируют финансово мотивировать представителей отрасли, занятых выращиванием собак на убой, сменить сферу или закрыть бизнес.