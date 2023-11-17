Власти Южной Кореи собираются за время, оставшееся до конца 2023 года, принять закон о прекращении потребления в стране собачьего мяса — эта традиция шокирует представителей других народов и иностранцев.
Законопроект, подготовленный правительством, запрещает забой, перевозку и продажу мяса собак.
Однако, ограничения начнут действовать с 2027 года — после трехлетнего "льготного" периода, чтобы корейцы смогли свыкнуться с мыслью, что они больше не смогут заказать в ресторане котлету из какого-нибудь Полкана или Шарика. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает "Парламентская газета"
"Пришло время нашему обществу положить конец потреблению собачьего мяса, учитывая растущую популяцию домашних животных, повышенную осведомленность и международное присутствие нашей страны", — сообщает пресс-служба правительства Южной Кореи.
Власти планируют финансово мотивировать представителей отрасли, занятых выращиванием собак на убой, сменить сферу или закрыть бизнес.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.