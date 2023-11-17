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Деньги Пентагона на помощь Украине почти исчерпаны

1:37
Мир

Фонды Пентагона, предназначенные для финансирования военной помощи Украине, близки к истощению, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

Деньги Пентагона на помощь Украине почти исчерпаны
Фото: eer.ru

У американского минобороны остаётся около пяти миллиардов долларов на ВСУ и всего 1,1 миллиарда на собственные нужды, утверждает газета. В условиях работы по временному бюджету рассчитывать на пополнение этих средств не приходится — как минимум до следующего года.

"Это означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться", — говорится в статье.

Европейская помощь Украине не сможет заменить американскую, уверено издание — сами чиновники ЕС говорят, что готовы поддерживать киевский режим лишь в той мере, чтобы он не пал, но не более.

"Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того, ни другого", — констатирует WSJ.

В ДНР предрекают Украине весьма плачевную участь — советник главы республики Ян Гагин считает, что ВСУ будет очень непросто продержаться три-четыре месяца без американской помощи.

Впрочем, его оптимизм разделяют не все. По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрия Рогулёва, у Пентагона есть секретные фонды, которых хватит и Украине, и Израилю, и самим Штатам. "Не нужно проявлять наивность, что эти страны останутся до января без помощи", — сказал он "Абзацу".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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