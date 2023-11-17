Фумио Кисида потребовал от Си Цзиньпина продолжать покупать японскую рыбу

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В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшей в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско, премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал снять запрет на ввоз японских морепродуктов, введенного Китаем в ответ на сброс в океан воды с ядерной электростанции "Фукусима-1", сообщает EADaily.

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Глава японского кабинета подчеркнул необходимость реагировать на сброс воды с аварийной атомной станции, опираясь на научные данные. Также Кисида потребовал удалить исследовательское оборудование, установленное моряками из Китая в области спорных Сенкаку (Дяоюйдао).

В ходе переговоров лидеры согласились решать все возникающие вопросы путем консультаций и диалога на экспертном уровне.