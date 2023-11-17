Шварценеггер посочувствовал американцам, которым предстоит выбирать между Байденом и Трампом

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Арнольд Шварценеггер считает, что и нынешний президент США Джо Байден, и бывший глава государства Дональд Трамп "не идеальны".

Фото: Creativecommons by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

В интервью изданию Politico 76-летний экс-губернатор штата Калифорния заявил, что сочувствует тем американцам, которые обеспокоены возможностью нового противостояния Байдена и Трампа на выборах в 2024 году.

По его мнению, шансы для новых лиц в обеих основных политических партиях США отсутствуют. Шварценеггер посетовал, что все заголовки в прессе пестрят только именами Байдена и Трампа, а для других места не остаётся.

Комментируя обеспокоенность американцев по поводу отсутствия выбора на выборах, он отметил: "Это потому, что никто из них (то есть Байден и Трамп — Прим. ред.) не идеален, а также из-за возрастного фактора… Нам нужна свежая кровь. Я всегда говорю, что нам нужно новое поколение лидеров".

Сам Шварценеггер дважды избирался на пост губернатора Калифорнии от республиканской партии — в 2003 и в 2006 годах.

Ранее он заявлял, что готов был бы побороться за пост президента США и знает, как победить на выборах. Однако баллотироваться на пост главы государства Шварценеггер не может, поскольку согласно конституции США, претендент на пост президента должен быть рожден на территории страны.