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Джо Байден напомнил Си Цзиньпину о дне рождения его жены

1:03
Мир

Джо Байден на встрече с Си Цзиньпином напомнил ему о предстоящем дне рождения его жены Пэн Лиюань, сообщил Foreign Policy со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Джо Байден напомнил Си Цзиньпину о дне рождения его жены
Фото: openverse by f097653195021 is licensed under CC BY-SA 2.0

Тем самым президент США заработал политические очки — если не в глазах китайского лидера, то хотя бы по мнению его супруги, полагает журнал. Сам Си, по его признанию, заработался и совсем забыл о знаменательной дате, и вспомнил об этом только благодаря Байдену.

Впрочем, он мог и достигнутые таким образом дипломатические успехи и утратить, назвав в тот же день Си диктатором, допускает издание.

Вспомнить дату рождения Пэн Лиюань несложно даже Байдену, потому что она родилась в один день с ним. 20 ноября ей исполняется 61 год, а ему — 81.

Встреча лидеров Китая и США прошла 15 ноября под Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС и продлилась около четырёх часов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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