Белый дом: наш украинский путь близится к завершению

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Помощь США Украине близится к концу из-за отсутствия финансирования со стороны Конгресса, заявляет Белый дом. В случае отсутствия принятия законопроекта о дополнительном финансировании, предложенного Джо Байденом в октябре, в ближайшее время США могут потерять способность предоставлять украинской армии необходимое вооружение и боеприпасы, сообщает EADaily.

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

На данный момент прошло чуть меньше месяца с обращения Байдена с просьбой выделить средства на помощь Украине и Израилю, палата представителей, контролируемая республиканцами, до сих пор не отреагировала на этот запрос.

Большинство конгрессменов выражают противодействие дополнительному финансированию конфликтов, особенно украинского. Недавнее решение палаты представителей США о финансировании правительства без участия Украины и Израиля подтверждает их позицию.

Советник по национальной безопасности президента США Джон Кирби отмечает, что отсутствие действий со стороны Конгресса уже сейчас заставляет правительство "жёстко ограничивать" помощь, предоставляемую Киеву в последние месяцы. Ранее выделенные средства на поддержку Украины исчерпываются, и новые средства не поступают из-за отсутствия реакции со стороны Конгресса.

Кирби подчеркивает, что помощь со стороны Америки "приближается к завершению" и предупреждает, что "способность США продолжать поддерживать Украину все больше оказывается под угрозой". Если Конгресс не примет меры в ответ на призыв Байдена, финансирование Киева может быть прекращено в самое ближайшее время, подчеркивает газета.