Арестович* усомнился в демократическом устройстве Украины: шагаем семимильными шагами

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Алексей Арестович* пожаловался на судебную систему Украины.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Украинский военный аналитик рассказал, что его адвокатам отказали в приёме всех заявлений и встречных исков.

Он предположил, что "контроль стоит на саму фамилию".

Арестович* объяснил, что будет добиваться справедливости в суде.

"Демократия шагает семимильными шагами. Раз-два. Раз-два", — поиронизировал экс-помощник офиса Владимира Зеленского.

Ранее уехавший за границу Арестович* выразил уверенность в том, что его арестуют сразу же после возвращения на Украину. Против него заведено уже два уголовных дела.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.