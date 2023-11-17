Алексей Арестович* пожаловался на судебную систему Украины.
Украинский военный аналитик рассказал, что его адвокатам отказали в приёме всех заявлений и встречных исков.
Он предположил, что "контроль стоит на саму фамилию".
Арестович* объяснил, что будет добиваться справедливости в суде.
"Демократия шагает семимильными шагами. Раз-два. Раз-два", — поиронизировал экс-помощник офиса Владимира Зеленского.
Ранее уехавший за границу Арестович* выразил уверенность в том, что его арестуют сразу же после возвращения на Украину. Против него заведено уже два уголовных дела.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.