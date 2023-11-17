Украинские беженцы из Польши бегут в Германию или уезжают домой

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Число украинских граждан, находящихся в Польше, уменьшается с каждым кварталом. Большинство людей, пересекших польско-украинскую границу после 24 февраля 2022 года, уже находятся на родине.

Фото: mirtesen.ru

В настоящее время большинство оставшихся в ЕС беженцев с Украины находятся в ФРГ, а не в Польше.

Ранее, 26 октября посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол призвал как можно скорее начать диалог о возвращении 100 тыс. находящихся в стране граждан Украины на родину. Согласно статистике ООН, сейчас около 8 млн украинцев находятся за границей. При этом Киев попросил европейских партнеров не разрабатывать программы для их интеграции.

До этого, 30 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на внешних границах ЕС стоит ввести дополнительный контроль, так как в Германию в настоящее время устремляется слишком большой поток беженцев.