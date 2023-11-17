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Собака Майи Санду укусила президента Австрии

1:35
Мир » Бывший СССР » Молдавия

Собака президента Молдавии Майи Санду укусила за руку лидера Австрии Александра Ван дер Белена, побывавшего в четверг в Кишинёве с официальным визитом. Австрийская газета Exxpress рассказала об оправданиях молдавской лидерки за поведение питомца.

Собака Майи Санду укусила президента Австрии
Фото: IG-аккаунт Майи Санду

Санду приютила пса по кличке Кодруц после того, как он попал под машину и лишился одной лапы. С недавних пор она берёт его на официальные мероприятия – по мнению бывшего премьера Молдавии Иона Кику, чтобы казаться «более человечной».

Не стал исключением и приём 79-летнего президента Австрии. Встречая его перед своей резиденцией, Санду была со своим колченогим подкидышем. Гость хотел было погладить собачку, но та пресекла всяческие ласки от чужого дядьки ростом 1,85 метра, тяпнув его за руку. Ван дер Белен попытался сделать вид, что всё в порядке, но тщетно – заметно, что ему было больно. На пресс-конференции позже он выступал с пластырем на руке.

Майя Санду извинилась за инцидент. Она объяснила, что Кодруц, скорее всего, испугался большого скопления людей.

«Федеральному президенту, вероятно, не стоит слишком злиться: как мы знаем, у него тоже есть собака, метис Джулии, и как хозяин он знает, что минутная стрессовая ситуация может иногда вызвать у собаки агрессивную реакцию», – заключает Exxpress.

Собака Майи Санду укусила президента Австрии
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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