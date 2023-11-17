Asia Times: Зеленский готовит арест главкома ВСУ Залужного

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Президент Украины Владимир Зеленский готовит арест главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом изданию Asia Times рассказал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

Уточняется, что в настоящее время подготавливается почва для ареста и дальнейшего устранения украинского генерала.

"Зеленский готовит почву для ареста и устранения украинского главкома Валерия Залужного. Скорее всего, он начнёт с увольнения трёх генералов, связанных с Залужным", — отмечается в материале.

При этом Брайена, дело в том, что в правительстве Украины случился раскол между администрацией президента и военнослужащими. В итоге это может привести к гражданскому конфликту внутри страны.

Напомним, что ранее Залужный в интервью британскому журналу The Economist признал провал контрнаступления ВСУ. По его словам, украинская армия зашла в тупик. Кроме того, генерал отмечал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе.