Женщина из Шотландии родила, не зная о беременности

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Жительница Шотландии, 24-летняя Сейра Сазерленд, сотрудница зоомагазина из города Терсо, обратилась в больницу, испытывая боль в спине, и к своему удивлению родила ребенка, не зная о своей беременности. У Сейры был диагностирован синдром поликистозных яичников, и она не ожидала иметь детей из-за этой патологии. Несмотря на регулярное использование средств контрацепции, она обнаружила свою беременность, обращаясь в больницу с жалобами на боль в спине.

Фото: pxhere.com

В конце ноября 2022 года, столкнувшись с дискомфортом и болями в ребрах, Сейра обратилась за медицинской помощью. Врачи назначили обезболивающие, но ей пришлось вернуться в больницу из-за ухудшения состояния. После анализов ей сообщили о беременности. Оказавшись в родильном отделении, Сейра, которая даже не подозревала о беременности, родила здоровую девочку, которую назвали Амелией. Несмотря на опасения и беспокойства, ребенок растет здоровым и счастливым.

"Я никогда не думала о беременности, не испытывала болезненности, и мой живот не менялся. До самых родов я не знала о своем положении", — рассказала Сейра.

Сейчас годовалая Амелия является неожиданным радостным сюрпризом в ее жизни.

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