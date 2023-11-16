Власти Финляндии запретят все перевозки на закрытых КПП с Россией

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Пассажирские и грузовые перевозки на пропускных пунктах на границе между Россией и Финляндией будут остановлены 18 ноября. Сообщение об этом появилось на сайте финской таможни.

В ведомстве уточнили, что запрет будет действовать до 18 февраля.

"В соответствии с решением правительства Финляндии пограничные переходы в Ваалимаа, Иматре, Нуйямаа и Ниирале будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Решение действительно до 18 февраля 2024 года. В результате закрытия все грузовые и пассажирские перевозки на указанных переходах прекратятся", — отметили представители финского ведомства.

Уточняется, что речь идёт о полностью закрытых с 18 ноября по 18 февраля КПП, которые находятся ближе всего к Санкт-Петербургу. Расположенные же на севере Финляндии пункты пропуска Вартиус, Куусамо, Салла и Райя-Йосепи продолжают свою работу, ограничение их не коснулось.