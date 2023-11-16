Украине намекнули на прекращение американской помощи

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Спецпредставитель президента США по вопросам восстановления Украины, Пенни Прицкер, в ходе своего визита в Киев намекала на возможное прекращение помощи, сообщает РИА Новости.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

"В ходе встреч Пенни стремилась подчеркнуть, что если бы не было американской поддержки, какие шаги следовало бы предпринять в течение следующего года, чтобы украинская экономика смогла выстоять даже в условиях подобной ситуации. Это вызвало определенное беспокойство", — рассказал изданию источник, знакомый с ходом переговоров.

Отмечается, что во время своего визита Прицкер встретилась с Владимиром Зеленским, премьер-министром и членами правительства. В последнее время западные СМИ всё чаще отмечают, что на Западе растет усталость от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает.

Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, президент США Джо Байден пообещал продолжать поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.