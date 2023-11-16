Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Мухина: выгорание может превратиться в депрессию, если его игнорировать
Арестович* рассказал анекдот про русского писателя: "Гони на Чехова"
Военный историк Кнутов: погибший генерал Свиридов попал под сокращение в 2009-м
В Подмосковье женщина избила ветерана Великой Отечественной войны
"Бродячие артисты": Пугачёву и Галкина* заметили прогуливающихся по Лимасолу
Врач-эндокринолог рассказала об ожирении из-за гормонального сбоя
Названа страна, которую считают самым "слабым звеном" ЕС и НАТО
Массовая драка с участием мигрантов произошла в Свиблово
В России назвали университеты, которые лучше всего отвечают на научную повестку в регионах

"Замечательная гибкость": Еврокомиссия спрогнозировала рост экономики Украины

1:42
Мир

В Евросоюзе существует риск возможных нарушений в обеспечении энергией, что может существенно повлиять на цены на энергоносители, глобальное производство и общий уровень цен. В это же время еврочиновники отмечают "замечательную гибкость" экономики Украины, сообщает EADaily.

"Замечательная гибкость": Еврокомиссия спрогнозировала рост экономики Украины
Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Разъясняя прогноз, еврокомиссар по экономической политике Паоло Джентилони отметил, что неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив в Евросоюзе увеличились в последние месяцы из-за продолжающейся войны на Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

Он также добавил, что экономические показатели основных торговых партнеров ЕС, включая Китай, также могут представлять риски. По его словам, европейская экономика потеряла импульс в этом году из-за высоких расходов, слабого внешнего спроса и ужесточения денежно-кредитной политики, но ожидается "умеренное восстановление после сложного года".

Впервые Еврокомиссия представила данные о экономических показателях стран-кандидатов в ЕС, таких как Босния и Герцеговина, Молдавия и Украина. В случае Украины особо подчеркивается, что ее экономика в 2023 году проявила "выдающуюся гибкость".

Согласно прогнозу Брюсселя, экономический рост Украины в 2023 году может достигнуть 4,8%, в 2024 году — 3,7%, а в 2025 году — 6,1%, после падения на 29% в 2022 году в результате начала Россией СВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Встреча Си-Байден: с диктаторами у США всегда разговор короткий - свергать Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Последние материалы
В Подмосковье женщина избила ветерана Великой Отечественной войны
"Замечательная гибкость": Еврокомиссия спрогнозировала рост экономики Украины
"Бродячие артисты": Пугачёву и Галкина* заметили прогуливающихся по Лимасолу
Врач-эндокринолог рассказала об ожирении из-за гормонального сбоя
Названа страна, которую считают самым "слабым звеном" ЕС и НАТО
Массовая драка с участием мигрантов произошла в Свиблово
Блогер и телеведущий Максим Голопогосов впервые стал отцом
В России назвали университеты, которые лучше всего отвечают на научную повестку в регионах
Украинский морпех рассказал, что использовал Telegram для того, чтобы сдаться в плен
Татьяна Навка заявила о замене Петра Чернышева в шоу "Спящая красавица"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников