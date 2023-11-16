"Замечательная гибкость": Еврокомиссия спрогнозировала рост экономики Украины

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В Евросоюзе существует риск возможных нарушений в обеспечении энергией, что может существенно повлиять на цены на энергоносители, глобальное производство и общий уровень цен. В это же время еврочиновники отмечают "замечательную гибкость" экономики Украины, сообщает EADaily.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Разъясняя прогноз, еврокомиссар по экономической политике Паоло Джентилони отметил, что неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив в Евросоюзе увеличились в последние месяцы из-за продолжающейся войны на Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

Он также добавил, что экономические показатели основных торговых партнеров ЕС, включая Китай, также могут представлять риски. По его словам, европейская экономика потеряла импульс в этом году из-за высоких расходов, слабого внешнего спроса и ужесточения денежно-кредитной политики, но ожидается "умеренное восстановление после сложного года".

Впервые Еврокомиссия представила данные о экономических показателях стран-кандидатов в ЕС, таких как Босния и Герцеговина, Молдавия и Украина. В случае Украины особо подчеркивается, что ее экономика в 2023 году проявила "выдающуюся гибкость".

Согласно прогнозу Брюсселя, экономический рост Украины в 2023 году может достигнуть 4,8%, в 2024 году — 3,7%, а в 2025 году — 6,1%, после падения на 29% в 2022 году в результате начала Россией СВО.