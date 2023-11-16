Великое Герцогство Люксембург, согласно информации из издания EUobserver, часто характеризуют многие эксперты и политологи как "слабое звено" не только в системе безопасности Европейского союза, но и в рамках всего НАТО, сообщает EADaily.
Это небольшое государство с населением всего лишь 626 тысяч человек уже долгие годы подвергается критике за неудачи в области безопасности. Согласно источнику, объединенная Европа и Запад продолжают активно бороться с "российским шпионажем". Однако Люксембург не поддерживает усилия ЕС в этом направлении и не предпринимает попыток исправить ситуацию.
На днях Герцогство стало объектом упоминания со стороны официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. По словам дипломата, случай демонстрации нацистской символики в Люксембурге шокировал даже власти этой маленькой страны.
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