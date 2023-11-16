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Sky News Australia: Блинкена ошеломил Байден, назвавший Си Цзиньпина диктатором

Мир

Госсекретаря США Энтони Блинкена ошеломил американский президент США Джо Байден, назвавший председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. На странную реакцию американского государственного деятеля обратил внимание телеканал Sky News Australia.

Sky News Australia: Блинкена ошеломил Байден, назвавший Си Цзиньпина диктатором
Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Напомним, что прежде президент США заявил, что после переговоров с Си Цзиньпином "не изменил мнение о нём как о диктаторе". Встреча лидеров двух стран состоялась накануне в поместье Филоли под Сан-Франциско. Трансляцию мероприятия проводили американские телеканалы.

Журналисты телеканала Sky News Australia заметили, что на видео выступления американского лидера по итогу прошедших переговоров Блинкен выглядит ошеломлённым.

"На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломлённым и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором", — заметили журналисты.

В сети же в шутку предположили, что после такого госсекретарь США завтра уволится или получит сердечный приступ от происходящего.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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