Госсекретаря США Энтони Блинкена ошеломил американский президент США Джо Байден, назвавший председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. На странную реакцию американского государственного деятеля обратил внимание телеканал Sky News Australia.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.