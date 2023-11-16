Военный историк Кнутов: погибший генерал Свиридов попал под сокращение в 2009-м

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Погибший в своем доме бывший командующий шестой армией ВВС и ПВО России, генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов, в 2009 году стал жертвой сокращения, связанного с реформой военных структур. Об этом сообщил Юрий Кнутов, военный историк и директор Музея войск ПВО, сообщает URA. RU.

Фото: "File:Russian Air Force Sukhoi Su-25 (1).jpg" by Fedor Leukhin is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Он руководил шестой армией ВВС и ПВО России. В 2009 году он был освобожден от своей должности. Но важно помнить, что в тот год стартовала военная реформа, в рамках которой армия преобразовывалась в авиабазы. Возможно, эти изменения подтолкнули Свиридова написать заявление об увольнении. К концу 2009 года было создано 52 авиабазы на базе бывших авиаполков, авиадивизий и авиакорпусов. Процесс сокращения коснулся и генерала, сократившегося с 1100 до 887 человек. Именно в этот период он стал жертвой этих изменений", — отметил Юрий Кнутов.

Генерал-лейтенант авиации был отправлен в отставку в возрасте 54 лет. Он командовал 6-й армией ВВС и ПВО с 2005 по 2009 год. Последние годы своей жизни он провел в Ставропольском крае. Ранее стало известно, что тела Владимира Свиридова и его супруги были обнаружены в поселке Аджиевском Минераловодского района. По сообщениям, пожилые супруги отравились угарным газом из-за неисправности колонки.

Примерно неделю назад, когда Свиридовы спали, в поселке отключили электроэнергию. Автоматические генераторы не сработали, и предохранитель в самой колонке вышел из строя, что привело к заполнению дома газом и трагической гибели супругов. Когда свет вернули, поступление газа прекратилось.