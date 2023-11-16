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Парламент: Швейцария продолжит выполнять свои обязательства перед РФ и Грузией

1:32
Мир

Несмотря на санкции, Швейцария продолжит выполнять свои обязательства по отношению к России и Грузии, которые следуют из её мандата 2009 года. В рамках их страна будет представлять российские интересы в Грузии и наоборот. Об этом сообщается в докладе комиссии по управлению Сената (CdG-E) Швейцарии, который опубликован на сайте парламента.

Парламент: Швейцария продолжит выполнять свои обязательства перед РФ и Грузией
Фото: reklama-kuban.com

"Что касается возможных дипломатических последствий (санкций — ред.) для мандата державы-покровительницы, который Швейцария осуществляет между Россией и Грузией, DEFR (Минэкономики — ред.) проинформировал комиссию, что мандат сохраняется в соответствии с обычной процедурой и что, принимая этот мандат, Швейцария взяла на себя обязательства перед обоими государствами, которые она добросовестно выполняет", — уточнили в документе.

Кроме того, в докладе рассказали, что обратили внимание на то, что с начала введения Западом антироссийских санкций РФ всё более негативно относится к роли Женевы как международной площадке для дискуссий. В частности, это сопровождается подачей заявки на новое место за пределами Швейцарии, чтобы организовывать там международные конференции и другие процессы.

"Однако в рамках своей роли принимающего государства Швейцария всегда стремилась к тому, чтобы все делегации могли прибыть в Женеву в наилучших возможных условиях, чтобы они могли успешно завершить свою деятельность на месте", — заключили в парламенте.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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