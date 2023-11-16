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Возвращение Кэмерона на Даунинг-стрит встревожило Киев

1:27
Мир

Возвращение Дэвида Кэмерона в британское правительство может повлиять на отношение Королевства к Украине, опасаются в Киеве. "Европейская правда" разразилась большой статьёй по этому поводу.

Возвращение Кэмерона на Даунинг-стрит встревожило Киев
Фото: PA via AP by James Manning

В понедельник на Даунинг-стрит произошли, как их назвали британские СМИ, shock cabinet reshuffle — "неожиданные перестановки в правительстве" — премьер Риши Сунак сменил сразу нескольких министров за один день. Но главной сенсацией, по мнению "ЕП", стало возвращение Дэвида Кэмерона.

Напомним, политик возглавлял британское правительство в 2010–2016 годах. Теперь он стал министром иностранных дел.

"Почему премьер-министр Великобритании Риши Сунак выбрал "политического пенсионера" Кэмерона? И повлияет ли это на политику Лондона в отношении Украины?" — задаётся вопросами украинская газета.

И напоминает: именно при нём в 2015 году Британия стала присылать военных инструкторов на Украину. Значит, сомневаться в его проукраинской позиции не приходится, надеется "ЕП".

Так оно и оказалось, напрасно переживала газета — свою работу на новой должности Кэмерон начал с визита в Киев, где сразу заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину "не только в этом году, но и в следующем году, и так долго, как будет нужно".

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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