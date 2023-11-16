Зеленский анонсировал создание украинского флота морских дронов

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Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что в Киеве создали украинский флот морских дронов. По его словам, он действует в акватории Чёрного моря. Об этом президент Украины заявил в своём видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Впервые в мире именно на Чёрном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот", — указал Зеленский.

Ещё в конце августа украинское издание Defence Express сообщало о том, что в Вооружённых силах Украины создана отдельная бригада, которая взаимодействует с морскими дронами-камикадзе.

В сентябре Зеленский анонсировал создание в стране флота морских дронов, а в ноябре вице-премьер Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Фёдоров отмечал, что в Киеве началось серийное производство надводных безэкипажных катеров. Однако каких-либо данных о количестве выпускаемых беспилотников министр не привёл.