Телохранитель спас Эрдогана от нападения пчелы

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Телохранитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "нейтрализовал" пчелу, севшую на спину турецкого лидера.

Фото: Фото: pxfuel.com

Телохранитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "нейтрализовал" пчелу, севшую на спину турецкого лидера.

Турецкий телеканал Halk TV, первым сообщивший об атаке пчелы на Эрдогана, пояснил, что это произошло во время выступления президента на партийном собрании, где он резко критиковал политику Израиля в отношении палестинцев.

"На плечо Эрдогана села пчела, и его телохранитель вмешался с "реактивной скоростью" и "нейтрализовал" её", — передал телеканал.

Севшее на Эрдогана насекомое было сброшено на пол и раздавлено ногой. Сам турецкий лидер, которого спасал бодигард, даже не прервал свою речь.

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