Эстония предъявляет России абсурдные обвинения

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Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией 16 ноября приняло решение закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с РФ.

Фото: phonoteka.org

Финский кабмин утверждает, что "имеются признаки того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу". Официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 ноября заявила, что обвинения Финляндии в адрес России в отправке беженцев ничем не обоснованы и являются дезинформацией.