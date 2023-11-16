Тупик в конфликте на Украине затянется ещё минимум на год, пишет Time. Журнал обвиняет в этом Владимира Зеленского.
Ранее о тупике, в который попала Незалежная, заявил главком ВСУ Валерий Залужный.
Издание согласно с его оценкой: хвалёное контрнаступление не принесло никаких результатов, на Западе устали финансировать затягивающийся конфликт, Россия становится сильнее в военном плане благодаря как помощи Ирана и КНДР, так и наращиванию собственного производства.
На руку Москве и обострение на Ближнем Востоке — не только потому, что оно отвлекает внимание и ресурсы от Украины.
"Война в секторе Газа также помогает России утверждать, что Америкой управляют лицемеры-неоколониалисты, которые произносят праведные речи о правах человека на Украине и в то же время дают зелёный свет нападению Израиля на палестинцев, которые не могут бежать, как это сделали украинцы", — объясняет Time.
Джо Байден уверяет, что "США, самая могущественная нация в истории" потянет помощь и Израилю, и Украине, но неопределённость его политического будущего делает весьма невнятными перспективы американской поддержки киевского режима.
Поэтому западные партнёры — пусть не публично, но всё сильнее — склоняют Зеленского к переговорам с Россией. За это ему могут предложить полную реконструкцию страны, в том числе за счёт конфискованных активов ЦБ РФ, членство в ЕС и НАТО той части Украины, что осталась под контролем Киева.
Украинский президент сопротивляется: народ не простит ему потери территорий, а все посулы Запада могут оказаться пшиком, если к власти за океаном придёт Дональд Трамп.
"По всем этим причинам тупиковая ситуация на Украине, скорее всего, продлится (как минимум) ещё на год", — резюмирует Time.
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