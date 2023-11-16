Тупик на Украине затянется ещё минимум на год, предрёк Time

Тупик в конфликте на Украине затянется ещё минимум на год, пишет Time. Журнал обвиняет в этом Владимира Зеленского.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Ранее о тупике, в который попала Незалежная, заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

Издание согласно с его оценкой: хвалёное контрнаступление не принесло никаких результатов, на Западе устали финансировать затягивающийся конфликт, Россия становится сильнее в военном плане благодаря как помощи Ирана и КНДР, так и наращиванию собственного производства.

На руку Москве и обострение на Ближнем Востоке — не только потому, что оно отвлекает внимание и ресурсы от Украины.

"Война в секторе Газа также помогает России утверждать, что Америкой управляют лицемеры-неоколониалисты, которые произносят праведные речи о правах человека на Украине и в то же время дают зелёный свет нападению Израиля на палестинцев, которые не могут бежать, как это сделали украинцы", — объясняет Time.

Джо Байден уверяет, что "США, самая могущественная нация в истории" потянет помощь и Израилю, и Украине, но неопределённость его политического будущего делает весьма невнятными перспективы американской поддержки киевского режима.

Поэтому западные партнёры — пусть не публично, но всё сильнее — склоняют Зеленского к переговорам с Россией. За это ему могут предложить полную реконструкцию страны, в том числе за счёт конфискованных активов ЦБ РФ, членство в ЕС и НАТО той части Украины, что осталась под контролем Киева.

Украинский президент сопротивляется: народ не простит ему потери территорий, а все посулы Запада могут оказаться пшиком, если к власти за океаном придёт Дональд Трамп.

"По всем этим причинам тупиковая ситуация на Украине, скорее всего, продлится (как минимум) ещё на год", — резюмирует Time.