Newsweek Polska: Киев сегодня может рассчитывать только на счастливый случай, и даже не на один

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Всё, что происходит на Украине, наглядно демонстрирует, что инициатива в конфликте перешла к России. Об этом сообщает Newsweek Polska.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Польские журналисты считают, что помочь Киеву в текущей ситуации может исключительно счастливая случайность, а то и не одна.

"Киеву сегодня приходится рассчитывать на счастливый случай. Вернее, сразу на несколько: ближневосточный кризис перестанет перетягивать на себя все больше внимания…; президентом США в январе 2025 года станет Джо Байден, а не Дональд Трамп; усталость от конфликта у западных союзников не будет нарастать", — сказано в материале.

Авторы отметили, что учитывая полную зависимость Украины от западной помощи, она боится, потому что понимает, что эта поддержка ослабевает. Европейские лидеры дают понять, что устали от конфликта на Украине, а республиканская партия в США призывает перестать снабжать Киев оружием и деньгами.

На фронте у ВСУ дела тоже плохи — военные периодически игнорируют прямые приказы, а потенциальные призывники стараются любыми способами покинуть страну.

Ситуация осложняется расколом между Владимиром Зеленским и военным руководством Украины, что также не предвещает стране ничего хорошего.