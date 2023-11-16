Пленный: украинские военные десантируются на левый берег Днепра без офицеров

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Штурмовые группы украинских военных десантируют на левый берег Днепра без офицеров, рассказал журналистам пленный украинский матрос Сергей Сапожников, сообщает РИА Новости.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Ситуация такая, что мы прибыли, нас отправили на левый берег и поручили нам штурмовать лес. Мы сразу же отказались… У нас не было явной задачи. Сказали: "Там вас встретят, все вам объяснят", но нас никто не встретил. Нас просто бросили. Утром нашли нас с трудом — где мы скрывались. С нами никакие офицеры не идут. Нас отправляют на выходы, как пушечное мясо", — рассказал пленный старший наводчик 36-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины.

Сапожников отметил, что он прошел подготовку в воинской части А1363 в Новомосковском районе Днепропетровской области.

"Там нас обучали тактике. Стреляли, может быть, два-три раза вообще. И то, патронов давали мало. Нас не учили преодолевать водные преграды. Когда у нас появился командир взвода противотанкового войска, нас ни к чему не готовили. Мы просто выходили на посадки, лежали в тени, и по прошествии времени уходили обратно", — рассказал бронебойщик.