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Пленный: украинские военные десантируются на левый берег Днепра без офицеров

1:20
Мир

Штурмовые группы украинских военных десантируют на левый берег Днепра без офицеров, рассказал журналистам пленный украинский матрос Сергей Сапожников, сообщает РИА Новости.

Пленный: украинские военные десантируются на левый берег Днепра без офицеров
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Ситуация такая, что мы прибыли, нас отправили на левый берег и поручили нам штурмовать лес. Мы сразу же отказались… У нас не было явной задачи. Сказали: "Там вас встретят, все вам объяснят", но нас никто не встретил. Нас просто бросили. Утром нашли нас с трудом — где мы скрывались. С нами никакие офицеры не идут. Нас отправляют на выходы, как пушечное мясо", — рассказал пленный старший наводчик 36-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины.

Сапожников отметил, что он прошел подготовку в воинской части А1363 в Новомосковском районе Днепропетровской области.

"Там нас обучали тактике. Стреляли, может быть, два-три раза вообще. И то, патронов давали мало. Нас не учили преодолевать водные преграды. Когда у нас появился командир взвода противотанкового войска, нас ни к чему не готовили. Мы просто выходили на посадки, лежали в тени, и по прошествии времени уходили обратно", — рассказал бронебойщик.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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